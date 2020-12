Tramp: Pobijedio sam

VAŠINGTON - Odlazeći američki predsjednik Donald Tramp kritikovao je odluku Vrhovnog suda da odbaci tužbu države Teksas, kojom se traži poništavanje rezultata izbora u četiri ključne države.

On je danas na Twitteru napisao da je na izborima pobijedio s velikom razlikom, ali samo kada je riječ o legalnim glasovima.

"Pobijedio sam na izborima s velikom razlikom, ali zapamtite, jedino kada je riječ o legalnim glasovima, a ne o lažnim glasačima i prevarama koje su se, nekim čudom, pojavile svuda! Kakva sramota!", napisao je Tramp danas na Twitteru.

Američki Vrhovni sud odbacio je juče tužbu koju je podnijela država Teksas i podržao predsjednik Donald Tramp, a kojom se traži da se ponište rezultati glasanja na izborima u četiri savezne države.

Tužbom, koja je podnesena Vrhovnom sudu, traži se da se Džordžiji, Mičigenu, Pensilvaniji i Viskonsinu zabrani da daju elektorske glasove Trampovom demokratskom protivkandidatu Džozefu Bajdenu.

Sud je u kratkom nepotpisanom nalogu naveo da Teksas nije pokazao "pravno prepoznatljiv interes za način na koji druga država sprovodi svoje izbore".

"Vrhovni sud nas je zaista iznevjerio! Nema mudrosti, nema hrabrosti!", napisao je Tramp kasno sinoć na Twitteru.

