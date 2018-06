Tramp: Počela gradnja zida između Meksika i SAD

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp objavio na Twitteru da je počela gradnja zida koji bi trebalo da sprječi ilegalne ulaske Meksikanaca na teritoriju SAD.

Tramp je tvitom odgovorio na optužbe u vezi s njegovom oštrom imigracionom politikom, koju mediji ilustruju uz pregršt fotografija djece među rešetkama privremenih pritvorskih jedinica.

"Odvajanje porodica na granici je posljedica loših zakona demokrata. Zakoni o bezbjednosti granice bi trebalo da se promjeni, ali demokrate ne mogu da se saberu! Počeo sam zid", napisao je Tramp.

Separating families at the Border is the fault of bad legislation passed by the Democrats. Border Security laws should be changed but the Dems can’t get their act together! Started the Wall.