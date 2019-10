Tramp: Radimo na uvođenju snažnih sankcija Turskoj

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da zajedno sa Kongresom, uključujući predstavnike Demokratske stranke, radi na uvođenju "snažnih sankcija Turskoj".

Tramp je naveo da se Kurdi i Turska bore jedni protiv drugih već mnogo godina i da Ankara smatra Radničku partiju Kurdistana "najgorim teroristima od svih".

"Drugi će možda htjeti da se pridruže i bore za ovu ili onu stranu. Pustite ih neka se bore. Mi ćemo pažljivo pratiti situaciju", napisao je Tramp.

Tramp je podsjetio da je prije dvije godine Irak trebao da se bori protiv Kurda u drugom dijelu Sirije.

"Mnogi su tada željeli da se mi borimo zajedno sa Kurdima protiv Iraka. Rekao sada tada `ne` i Kurdi su napustili borbe i to dva puta. Sada se ista stvar događa sa Turskom", napisao je Tramp na Twitteru.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!