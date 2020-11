Tramp: Rezultat u Pensilvaniji promijenili nezakoniti glasovi

VAŠINGTON - Aktuelni američki predsjednik Donald Tramp naveo je da je stiglo na desetine hiljada nezakonitih glasova koji su promijenili rezultat u Pensilvaniji.

Tramp je ponovo kritikovao to što su pojedine države primale glasačke listiće poštom po zatvaranju birališta 3. novembra. On je naveo da su takvi glasovi nezakoniti, da su drastično promijenili rezultate izbora u tim državama, što tek treba da bude ozvaničeno.

Američki predsjednik obrušio se na vlasti Pensilvanije da su spriječile posmatrače iz njegovog izbornog tima da prisustvuju brojanju glasova, zbog čega je, kako tvrdi, izgubio prednost koju je u toj državi imao nad protivkandidatom Džoom Bajdenom.

Tramp je napisao kako su vlasti Pensilvanije odbile posmatrače, a da su se onda "dogodile loše stvari unutar" biračkih mjesta tokom brojanja glasova.

​Trampov tim zatražio je da se zaustavi brojanje glasačkih listića koji su stigli poštom poslije zatvaranja biračkih mjesta, nazivajući ih nezakonitim.

Optužio je i Demokrate za izbornu krađu, kojom je, kako tvrdi, preokrenut rezultat u korist Džoa Bajdena u više američkih država, kao što su Pensilvanija, Mičigen i Džordžija.

Državni zvaničnici odbili su takve tvrdnje, ali je Trampov tim podnio žalbu Vrhovnom sudu SAD, sa zahtjevom da se "zaustavi brojanje nezakonitih glasova".

Vrhovni sud je naložio privremeno odvajanje glasačkih listića koji su stigli po zatvaranju biračkih mjesta u Pensilvaniji, dok sud ne donese konačnu odluku.

Tramp je naveo i da će se njegov pravni tim boriti za ponovno prebrojavanje glasova u, kako je rekao, "državama gdje se dogodila krađa". Jedna tužba koju su podnijeli u Mičigenu odbačena je zbog nedostatka dokaza.

Međutim, vlasti Džordžije inicirale su ponovno prebrojavanje glasova zbog izuzetno male razlike između dva kandidata.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED...