Tramp: Rusija će se miješati u novembarske izbore

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je "veoma zabrinut" da će Rusija pokušati da se upliće u novembarske kongresne izbore kako bi pomogla Demokratima da pobjede.

Tramp navodi u tweetu objavljenom u utorak da će Rusija pokušavati da utiče na predstojeće izbore, ali je kazao: "Oni će raditi veoma naporno za Demokrate. Oni definitvno ne žele Trampa!"

On nije pojasnio svoje rezonovanje.

Američke obavještajne službe zaključile su da se Rusija miješala u izbore u 2016. u pokušaju da pomogne Trumpu da pobjedi, a ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je prošle sedmice na zajedničkoj konferenciji za novinare s Trampom da podržava republikanskog predsjednika.

Današnji tweet posljednji je primjer da Trump sije sumnju u integritet američkog izbornog sistema. U 2016. godini, on je u više navrata tvrdio da su izbori bili "namješteni", prenosi Associated Press.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!