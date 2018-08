Tramp: SAD neće sarađivati s onima koji posluju s Iranom

VAŠINGTON - Ko god sarađuje sa Iranom, neće sarađivati sa SAD, poručio je američki predsjednik Donald Tramp.

On je na svom Twitter nalogu napisao da su sankcije Iranu "najgore sankcije ikad uvedene".

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!