Tramp: Samit sa Putinom "ogroman uspjeh"

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da samit sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju predstavlja "ogroman uspjeh".

"Naš sastanak predstavlja ogroman uspjeh", napisao je Tramp na "tviteru", dodajući da pojedini mediji to nisu tako predstavili.

Tramp je ranije u intervjuu za "Foks njuz" na pitanje da li vidi Rusiju kao protivnika rekao da ne želi da koristi taj izraz. "Mi svi možemo da radimo zajedno, možemo da postignemo fantastične stvari i možemo da živimo u miru", rekao je Tramp.

Tramp je ukazao i na ulogu Sovjetskog Saveza u borbi protiv nacista u Drugom svjetskom ratu. "U Drugom svjetskom ratu Rusija je izgubila 50 miliona ljudi i pomogla je nama da dobijemo rat", rekao je Tramp.

The meeting between President Putin and myself was a great success, except in the Fake News Media!