Tramp: Sastaću se sa Putinom samo uz jedan uslov, neću da gubim vrijeme

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom samo pod uslovom da postoji razumijevanje za dogovor o rješavanju sukoba u Ukrajini.

"Moramo da znamo da ćemo postići dogovor. Neću da gubim vrijeme. Oduvijek sam imao odličan odnos sa Vladimirom Putinom", rekao je Tramp novinarima tokom putovanja u Aziju.

Moskva i Vašington ranije su najavili sastanak Trampa i Putina u Budimpešti, ali je taj susret odgođen na neodređeno vrijeme.

Sastanak u avionu

Tramp se sastao se sa emirom i premijerom Katara na putu ka Aziji i važnim trgovinskim pregovorima sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Razgovor sa emirom Tamimom bin Hamadom el Tanijem i premijerom Mohamedom bin Abdulrahmanom el Tanijem održan je u Trampovom predsjedničkom avionu u američkoj bazi El Udeid.

U ovoj bazi nalazi se regionalno sjedište vojske SAD.

"Ono što smo uradili je nevjerovatan mir na Bliskom istoku, a oni su bili veoma veliki faktor u tome", rekao je Tramp o svojim gostima.

Tokom sastanka u američkom predsjedničkom avionu, koji je dopunjavao gorivo u Kataru na putu ka Maleziji, Tramp je rekao da je el Tani "jedan od velikih vladara svijeta, ne samo Bliskog istoka", prenosi Tajms of Izrael.

"Njegova zemlja ga voli i poštuje. Ne znam šta je važnije, biti voljen ili poštovan? Da li imate neku preferenciju? Pošto imate i jedno i drugo, vi ste jedan od rijetkih", rekao je Tramp.

Prijatelj svijeta

Tramp je katarskom premijeru Mohamedu bin Abdulrahmanu bin Džasimu el Taniju, koji je prisustvovao sastanku, rekao da je on njegov prijatelj, "i prijatelj svijeta".

Američki predsjednik je rekao da je sa dvojicom katarskih lidera mnogo toga uradio zajedno, "naročito u poslednjoj godini". "Mir na Bliskom istoku, a oni su bili veoma veliki faktor u tome. Izražavamo vam zahvalnost, a vi trenutno imate bezbjedan Bliski istok i održaćete ga takvim još dugo vremena", dodao je Tramp.

On nije odgovarao na pitanja prije nego što su novinari zamoljeni da izađu, prenio je AFP.

Katar je ključni saveznik SAD u ovoj regiji i jedan od posrednika koji su doprinijeli sklapanju sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa.

