Tramp: Savršeno izveden napad na Siriju

VAŠINGTON - Savršeno izveden napad na Siriju protekle noći, ocjenio je američki predsjednik Donald Tramp i poručio da je "misija ispunjena".

"Savršeno izveden napad protekle noći. Hvala Francuskoj i Britaniji na njihovoj mudrosti i snazi njihove dobre vojske. Nismo mogli da imamo bolji rezultat. Misija ispunjena!", naveo je Tramp na svom nalogu na Twitteru.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!