Tramp: Sjeverna Koreja bi mogla da bude ekonomska sila

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da sutra rano kreće za Hanoj na samit sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom u Vijetnamu.

Kim je još juče krenuo iz Pjongjanga vozom u pratnji visokih zvaničnika i svoje uticajne sestre, kako bi stigao na samit zakazan za 27. i 28. februar, javila je sjevernokorejska zvanična agencija KCNA.

"Obojica očekujemo nastavak napretka sa prvom samita u Singapuru. Denuklearizacija?", napisao je Tramp na Tviteru.

On je dodao da ima odlične odnose sa Kimom koji, kako kaže, shvata vjerovatno bolje od ikog drugog, da bi bez nuklearnog oružja njegova zemlja mogla brzo da postane velika ekonomska sila.

"Zbog svoje lokacije i ljudi (i njega) ona (Sjeverna Koreja) ima veći potencijal za ubrzani rast od bilo koje druge nacije!", dodao je Tramp, prenosi TAS S.

Američki predsjednik, takođe, je pohvalio kineskog predsjednika Si Ðinpinga zbog toga što je pomogao da se organizuje drugi samit SAD i Sjeverne Koreje.

