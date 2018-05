Tramp: Sjeverna Koreja ima blistav potencijal

VAŠINGTON - Sjeverna Koreja ima blistav potencijal, napisao je predsjednik SAD Donald Tramp na svojoj stranici na Twitteru.

"Iskreno vjerujem da će Sjeverna Koreja jednog divnog dana postati velika ekonomska i finansijska država. Kim Džong Džun se slaže s tim. To će se desiti", napisao je Tramp.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!