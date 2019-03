Tramp: Sramota što sam morao proći kroz istragu

VAŠINGTON - Specijalni tužilac Robert Maler nije pronašao dokaze da je predsjednik SAD Donald Tramp sarađivala sa Rusijom tokom predsjedničkih izbora 2016. godine, saopštio je u ministar pravde Vilijam Bar.

Bar je rekao i da Maler nije pronašao dovoljno dokaza da se Tramp optuži za ometanje sprovođenja pravde. Maler je gotovo dvije godine istraživao navode da se Rusija miješala u američke izbore da bi pomogla Trampu da porazi Hilari Klinton, ali nije pronašao dokaze da je bilo ko iz njegovog tima „bio u zavjeri ili u koordinaciji sa ruskom vladom“, navodi se u sažetom pregledu rezultata Malerove istrage, prenosi Glas Amerike.

Maler nije doneo zaključak o tome da li je Tramp prekršio zakon miješanjem u niz istraga o izborima 2016. godine, već je prepustio Baru da donese odluku na osnovu ponuđenih dokaza.

Mnogi Trampovi protivnici optužili su predsjednika da je ometao istragu o Rusiji kada je 2017. godine otpustio direktora FBI Džejmsa Komija. Bar i njegov zamjenik Rod Rozenstajn zaključili su da ponuđeni dokazi ne opravdavaju podizanje optužnice za opstrukciju pravde, navodi se u zaključcima Sekretarijata za pravosuđe.

„Iako se u ovom izvještaju ne zaključuje da je predsjednik počinio krivično djelo, on se takođe ne oslobađa odgovornosti“, naveo je Bar, pozivajući se na ono što je Maler napisao u izvještaju o pitanju mogućeg ometanja sprovođenja pravde.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je „potpuno“ oslobođen optužbe pošto je ministar pravosuđa objavio zaključke posebnog tužitelja Roberta Malera o ruskoj istrazi, za koju je ocijenio da je „sramota“ što se uopšte dogodila.

„Nema dosluha, nema ometanja, oslobođen optužbe potpuno i u cjelosti. Sačuvajmo Ameriku velikom!“, objavio je Tramp na Twitteru.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!