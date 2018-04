Tramp: Susret sa Kimom moguć uskoro

VAŠINGTON - Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp kaže da razmatra tri ili četiri datuma kao i pet lokacija za planirani susret sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong-unom, dodajući da je i dalje neizvjesno da li će do susreta doći.

"Moglo bi da se desi da brzo izađem uz dužno poštovanje, ali bi moglo da se desi. Moglo bi da se dogodi čak da do susreta ne dođe. Ko zna, ali mogu da vam kažem da sada oni žele susret", rekao je Tramp u intervjuu Foks njuzu, prenio je Rojters.

Početkom aprila Tramp je izjavio da planira da se u maju ili početkom juna sastane s liderom Sjeverne Koreje i poručio da se nada da će rezultat tih razgovora biti okončanje programa za razvoj nuklearnog oružja Pjongjanga.

"Sastaćemo se s njima negdje u maju ili početkom juna, i mislim da će obje strane pokazati veliko poštovanje i, nadam se, moći ćemo da postignemo dogovor o denuklearizaciji Sjeverne Koreje. Oni su to rekli. Mi smo to rekli. Nadam se da će to biti mnogo drugačiji odnos nego što je bio mnogo, mnogo godina", rekao je Tramp obraćajući se novinarima na početku sastanka Kabineta, prenijela je britanska novinska agencija.