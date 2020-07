Tramp: Sve sam više ljut na Kinu zbog pandemije

VAŠINGTON - Američki predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da se "sve više ljuti" na Kinu zbog pandemije korona virusa, posebno u SAD.

"Kada vidim kako se pandemija širi i štetu koju je nanijela SAD, sve sam više ljut na Kinu", tvitovao je američki predsjednik.

U SAD je u poslednja 24 sata od korona virusa umrlo 1.199 osoba, saopštio je Univerzitet Džons Hopkins.

Dnevni bilans je najgori od 10. juna.

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it!