Tramp: U Portoriku od dva uragana nije umrlo 3.000 ljudi

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp danas je putem Tvitera poručio da u Portoriku od posljedica dva prošlogodišnja uragana nije stradalo 3.000 ljudi, već da su te podatke objavile demokrate kako bi učinile da izgleda što gorim dok je "uspješno prikupljao milijarde dolara za pomoć u obnovi Portorika".

"3.000 ljudi nije umrlo u dva uragana koji su pogodili Portoriko. Kada sam otišao s ostrva, nakon što ga je oluja pogodila, oni su imali od šest do 19 smrtnih slučajeva. Onda, mnogo vremena kasnije, počeli su da izvještavaju stvarno velike brojke, poput 3.000. To su učinile demokrate kako bi učinile da izgledam što gore dok sam uspješno prikupljao milijarde dolara za pomoć u obnovi Portorika. Ukoliko je osoba umrla iz bilo kog razloga, poput starosti. Loša politika. Ja volim Portoriko!", tvitovao je Tramp.

Rojters navodi da Tramp nije iznio nikakve dokaze za ove navode, a AP objašnjava da je guverner Portorika podigao broj smrtnih slučajeva od uragana Marija na ovoj američkoj teritoriji sa 64 na 2.975 nakon nalaza nezavisne studije.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...