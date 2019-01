Tramp: U toku je invazija na Ameriku

​Predsjednik SAD Donald Tramp vratio se sa puta na granicu sa Meksikom, a u obraćanju medijima dolazak migranata nazvao je invazijom.​

Tramp je ponovio da je Americi neophodan zid na granici s Meksikom.

"Upravo sam se vratio i situacija je mnogo gora nego što bi bilo ko mogao da shvati, ovo je invazija!", napisao je Tramp na Twitteru.

Humanitarian Crisis at our Southern Border. I just got back and it is a far worse situation than almost anyone would understand, an invasion! I have been there numerous times - The Democrats, Cryin’ Chuck and Nancy don’t know how bad and dangerous it is for our ENTIRE COUNTRY....