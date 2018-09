Tramp: Uklonićemo "smrad" iz ministarstva pravde

SPRINGFILD - Američki predsjednik Donald Tramp je, povodom medijskih navoda da je zvaničnik ministarstva pravde sugerisao tajno prisluškivanje Bijele kuće, izjavio je da se tu radi o "ustajalom smradu" koji će biti uklonjen.

"Njujork tajms" je ranije objavio da je zamjenik državnog tužioca Rod Rozenstin prošle godine sugerisao da Trampa treba tajno snimati kako bi obijelodanio haos koji vlada u Bijeloj kući, i nabacio ideju da se članovi predsjednikovog kabineta angažuju na njegovom uklanjanju sa položaja, ustavnim putem.



Amandman 25. ustava SAD propisuje da predsjednik može biti proglašen "nesposobnim da vrši ovlašćenja i obavlja predsjedničku dužnost" na osnovu izjašnjavanja potpredsjednika i većine članova Kabineta.



Rozenstin je demantovao pisanje "Njujork tajmsa", a Bijela kuća još nije reagovala.



Tramp, međutim, na velikom mitingu u Springfildu, u državi Misuri, nije propustio da se osvrne i na taj događaj.



"Samo pogledajte šta se otkrilo u našem ministarstvu pravde... Imamo sjajne ljude u ministarstvu pravde... Ali imate i neke zaista loše. Vidjeli ste šta se desilo sa FBI-jem. Svi su razjureni", rekao je Tramp i dodao: "Ali, osjeća se ustajali smrad i toga ćemo se takođe otarasiti".



On je u Misuri otputovao da bi pružio podršku jednom republikanskom kandidatu za Senat.



Prema pisanju "Njujork tajmsa", Rozenstin je spornu izjavu dao u proljeće 2017. godine pred nekoliko ljudi, koji nisu imenovani. List se takođe poziva i na osobe upoznate sa zabilješkama zamjenika direktora FBI-ja Endrua Mekejba, u kojima se pominju te izjave.



Mekejbov advokat kaže da je njegov klijent sastavio bilješke kako bi na zapisao značajne razgovore koje je imao s visokim zvaničnicima i sačuvao ih kako bi mogao da ih precizno navede.



Te zabilješke su ostale u FBI-ju do januara ove godine, kada je Mekejb otpušten, a kasnije su predati Robertu Maleru, specijalnom savjetniku u istrazi o navodnom ruskom miješanju u američke izbore 2016. godine.



Prema riječima advokata, Makejb ne zna kako su ti tekstovi došli do štampe.



Prema istim izvorima "Njujork tajmsa", Rozestin je rekao da bi mogao da ubijedi ministra pravde Džefa Sešnsa i bivšeg ministra za unutrašnju bezbjednost Džona Kelija, koji je sada šef administracije Bele kuće, da se pozovu na 25. amandman kako bi se krenulo sa uklanjanjem Trampa.



Nijedna od tih ideja, međutim, nije ostvarena, navodi list.



Rozenstin je, u svom demantiju, za priču "Njujork tajmsa" naveo da je "neprecizna i činjenično netačna".



"Nemam više komentara na priču zasnovanu na anonimnim izvorima koji su očigledno pristrani protiv ministarstva (pravde) i guraju svoju ličnu agendu. Ali da budem jasan: Na osnovu mog ličnog odnosa s predsjednikom, nema osnova za pozivanje na 25. amandman Ustava", napisao je Rozenstin.