Tramp: Uskoro izlazimo iz Sirije, neka se drugi sada brinu o njoj

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp dao je iznenadnu objavu da će se američke snage povući iz Sirije, pozvajući se na poraz ID i potrebu da se brane američke granice i izgradi „urušena“ infrastruktura.

"Uskoro izlazimo iz Sirije. Neka se drugi sada brinu o njoj“, rekao je Tramp tokom svog govora o infrastrukturi u Ričfildu u američkoj državi Ohajo.

"Razbijamo ID. Uskoro ćemo izaći iz Sirije. Neka se drugi ljudi sada brinu o njoj. Vrlo brzo, vrlo brzo izlazimo. Imaćemo 100 odsto kalifata, kako ga zovu. Mi sve to vraćamo — brzo, brzo“, rekao je Tramp obraćajući se publici koja ga je pozdravljala ovacijama.

Nije jasno šta znači vraćanje zemlje. Sirijske i ruske snage stalno su nazivale vojno prisustvo SAD u Siriji „nelegalnim“.

​Ranije je Pentagon objavio da se u Siriji nalazi oko dvije hiljade američkih trupa.

Pres. Trump: "We'll be coming out of Syria very soon. Let the other people take care of it now...We're going to have 100% of the caliphate, as they call it —sometimes referred to as land. We're taking it all back." pic.twitter.com/N9cPYkS6pk