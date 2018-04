Tramp: Uskoro sastanak sa Kim Džong Unom

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da će se uskoro sastati sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom u okviru napora za denuklearizaciju Korejskog poluostrva.

On je, takođe, izrazio nadu da će doći dan kada će Sjeverna i Južna Koreja moći da žive zajedno u miru, prenosi Rojters.

Obraćajući se američkim sportistima koji su učestvovali na Zimskoj olimpijadi u Južnoj Koreji, Tramp se osvrnuo na današnji sastanak lidera dvije Koreje i izrazio nadu da će dve strane "moći jednog dana da žive u harmoniji, prosperitetu i miru".

"Izgleda da bi to moglo da se desi. Ljudi su govorili da je to nemoguće. Govorili su da postoje dve alternative: da se stvari ostave ovako illi da se idu u rat. A sad imamo mnogo bolju alternativu nego što je bilo ko mislio da je moguće", rekao je on.