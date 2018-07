Tramp: Vaš omiljeni predsjednik nije učinio ništa loše

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp danas je poručio da je "možda nezakonito" da advokat snima klijenta.

Kako Rojters prenosi, on je to poručio na Tviteru dan nakon što je osvanuo izvještaj da je njegov nekadašnji advokat Majkl Koen snimao razgovore sa njim, u kojima se govorilo o isplatama ženi koja tvrdi da je imala aferu sa Trampom.



"Neshvatljivo je da bi vlada provalila u kabinet advokata (rano ujutru) - praktično nečuveno", poručio je Tramp na Tviteru.



Agencija navodi da je moguće da se taj početak tvita odnosi na istragu koju je Federalni istražni biro sproveo u kabinetu njegovog bivšeg advokata Koena u aprilu.



"Ono što je još neshvatljivije, to je da bi advokat snimao svog klijenta - totalno nečuveno, možda nezakonito. Dobra vijest je da vaš omiljeni predsjednik nije učinio ništa loše", dodao je Tramp u Tvitu.