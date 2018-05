Tramp: Veze s Kinom će ostati "sjajne"

PEKING - Američki predsjednik Donald Tramp poručio je danas putem tvita da očekuje očuvanje nesmetanih bilateralnih odnosa s Kinom.

"Naš jak finansijski tim je u Kini gdje pokušava da ispregovara ravnopravne trgovinske uslove! Radujem se druženju s predsjednikom Sijem u ne tako dalekoj budućnosti. Uvijek ćemo imati dobar (sjajan) odnos", napisao je Tramp u tvitu, a prenosi agencija AP.

Trampova poruka dolazi u trenutku kada se dvije strane spremaju da otpočnu razgovore u Pekingu o rješavanju sukoba vezanog za trgovinske i ekonomske mjere koje su zaprijetile da gurnu dvije zemlje u potpuni trgovinski rat.

Our great financial team is in China trying to negotiate a level playing field on trade! I look forward to being with President Xi in the not too distant future. We will always have a good (great) relationship!