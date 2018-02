Tramp: Vjera je centralna za američki život i slobodu

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na svom "Tviter" nalogu video sa Nacionalnog molitvenog doručka u Vašingtonu na kojem se vidi i predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.

Tramp je na Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu rekao da je vjera "centralna za američki život i slobodu".

U 15-ominutnom obraćanju na godišnjem skupu zvaničnika drugih država, političara iz SAD, diplomata, vjerskih vođa, Tramp je ukazao da su osnivači Amerike govorili o "našem tvorcu" u Deklaraciji o nezavisnosti, da na američkom novcu piše "U Boga vjerujemo".

On je rekao da prava koja svi Amerikanci uživaju "nisu data od čovjeka" već da "naša prava dolaze od našeg tvorca".

"Šta god da se desi nikakva zemaljska snaga ne može da oduzme ta prava", rekao je Tramp na 66. Nacionalnom molitvenom doručku u hotelu "Vašington Hilton", tradicionalnom okupljanju na kome zvanice razmjenjuju prijateljske poruke kroz molitvu.

Will be heading over shortly to make remarks at The National Prayer Breakfast in Washington. Great religious and political leaders, and many friends, including T.V. producer Mark Burnett of our wonderful 14 season Apprentice triumph, will be there. Looking forward to seeing all!

On je govorio i o tome da vidi "moć Božije ljubavi" u Amerikancima, posebno tokom odgovora na nedavne uragane i masovne oružane napade. "Mi svi možemo da budemo heroji za sve", rekao je Tramp.

Nacionalni molitveni doručak tradicija je stara više od šest decenija po kojoj se svake godine, prvog četvrtka u februaru, u zajedničkoj molitvi okupljaju predsjednik SAD, članovi Kongresa, američki političari i vojni lideri, kao i ugledni gosti iz stotinjak zemalja svijeta.

As long as we open our eyes to God’s grace - and open our hearts to God’s love - then America will forever be the land of the free, the home of the brave, and a light unto all nations. #NationalPrayerBreakfast pic.twitter.com/1cwxs3l0uK