Tramp: Vrijeme je da SAD izađe iz besmislenih ratova

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je danas da je vrijeme da njegova zemlja izađe iz besmislenih i beskrajnih ratova, nakon što je američka vojska navodno napustila nekoliko položaja na sjeveru Sirije uoči očekivane ofanzive Turske.

"SAD je trebalo da ostanu u Siriji 30 dana, a to je bilo prije mnogo godina. Ostali smo i ulazili sve dublje i dublje u bitku bez cilja na pomolu", napisao je Tramp u seriji poruka na "Tviteru".

On je dodao da je Amerika brzo porazila islamski "kalifat" i zarobila hiljade boraca "Islamske države", uglavnom iz Evrope.

"Ali Evropa nije željela da ih uzme nazad, rekli su da SAD treba da ih zadrže! Ja sam rekao `Ne, učinili smo vam veliku uslugu, a sada tražite da ih zadržimo u američkim zatvorima po ogromnoj cijeni. Vi treba da im sudite`", naglasio je američki predsjednik.

On je dodao da su Evropljani to ponovo odbili i da su se Kurdi borili zajedno sa Amerikom, ali da su za to bili veoma dobro plaćeni novcem i opremom i da su se decenijama borili protiv Turske.

"Podržavao sam ovu borbu skoro tri godine, ali je vrijeme da izađemo iz ovih besmislenih beskrajnih ratova, od kojih su mnogi plemenski, i da vratimo svoje vojnike kući", naglasio je Tramp.

On je rekao da će se Amerika boriti tamo gdje je to u njenom interesu i samo da bi pobijedila.

"Turska, Evropa, Sirija, Iran, Irak, Rusija i Kurdi sada će morati sami da riješe situaciju i šta da urade sa zarobljenim borcima `Islamske države` u svom `susjedstvu`. Oni svi mrze `Islamsku državu` i godinama su njeni neprijatelji. Mi smo udaljeni 7.000 milja i ponovo ćemo slomiti `Islamsku državu` ako nam se približi!", zaključio je Tramp.