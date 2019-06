Tramp: Za vojnu akciju protiv Irana mi ne treba odobrenje Kongresa

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da mu za vojnu akciju protiv Irana ne treba odobrenje Kongresa, zakonodavnog tijela Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

"Volim ih slijediti, ali ne moram to raditi zakonito. To su inteligentni ljudi. Smisliće nešto. Zapravo sam naučio neke stvari prethodnog dana kada smo imali sastanak s članovima Kongresa", izjavio je Trump za portal "The Hill".

Američki predsjednik je to izjavio nakon što je predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi izjavila da predsjednik mora imati odobrenje Kongresa prije nego što započne vojnu akciju protiv Irana.

"Ne slažem se. Čini se da se mnogo ljudi ne slaže", kazao je Tramp.

Tramp je prošlog petka izjavio da je odustao od osvetničkog napada na iranske ciljeve, jer bi u njima poginulo 150 ljudi, što je nazvao "nesrazmjernim" odgovorom na obaranje američke bespilotne letjelice prošle sedmice.

Tenzije između Irana i SAD-a u porastu su od prošle godine i američkog povlačenja iz međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Odnosi su dodatno zategnuti nakon što je zvanični Vašington nedavno na listu terorističkih grupa uvrstio iranske oružane snage, odnosno Revolucionarnu gardu.

SAD je pojačao vojno prisustvo na Bliskom istoku, a prije dvije sedmice iz Pentagona su najavili slanje dodatnih 1.000 vojnika u tu regiju, zbog "prijetnji" iz Irana.