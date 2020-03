Tramp: Zatvaramo granicu

SAD će zatvoriti svoje granice sa Kanadom za sav saobraćaj koji nije od prioritetnog značaja, najavio je američki predsjednik Donald Tramp.

Tramp je obećao da to neće uticati na trgovinu između dvije zemlje, i najavio je još detalja.

Tramp je zatvaranje najavio na svom Tviter profilu u srijedu ujutru, naglašavajući da je odluka donijeta po "obostranoj saglasnosti" sa kanadskim premijerom Džastinom Trudoom, prenosi "Raša Tudej".

Trudo je zatvorio granicu u ponedjeljak za sve koji nisu kanadski državljani zbog epidemije koronavirusa, a Tramp je u utorak naveo da o stuaciji na granici razgovara sa kanadskim kolegom, ali i sa meksičkim predsjednikom Obradorom.

Zvaničnik Trampove administracije rekao je istog dana za CNN da će dvije države u naredna 48 sati izdati zajedničko saopštenje vezano za obustavu ptovanja koje nema priorittetni značaj.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!