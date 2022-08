Tramp bacao povjerljive dokumente u WC šolju?

NJUJORK - FBI je pretražio kuću Donalda Trampa, bivšeg predsjednika SAD, u Mar-a-Laogu u Palm Biču na Floridi, na osnovu naloga u okviru istrage o mogućem nezakonitom uklanjanju i uništavanju dokumenata Bijele kuće nakon završetka mandata.

"Čak su mi obili i sef", rekao je Tramp.

Dodao je da je sarađivao sa svim relevantnim Vladinim agencijama i da nenajavljeni upad u njegov dom nije bio potreban niti primjeren.

Iz sjedišta FBI-ja u Vašingtonu i kancelariji u Majamiju nisu željeli da komentarišu informacije o raciji u Trampovoj kući.

Kako je objavio CNN, Tramp se oglušio o predsjedničke zakone o vođenju evidencije i često je uništavao dokumente, nacrte i dopise nakon što bi ih pročitao. Bacao bi ih i u WC školjku u rezidenciji Bijele kuće. Otkrili su ga majstori koji su došli kako bi popravili začepljene WC školjke. Optužbe je Tramp odbacio, a za Axios je rekao da je izvještavanje o toj praksi izmišljeno.

U javnost su procurile fotografije koje prikazuju, kako tvrde američki mediji Axios i CNN, da je Tramp povremeno u WC školjku bacao povjerljive dokumente.

