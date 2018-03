Tramp bi da bude doživotni predsjednik?

Američki predsjednik Donald Tramp pozdravio je plan Pekinga o učvršćivanju vlasti i mogućnosti produženja mandata kineskog predsjednika Si Ðinpinga, nagovijestivši da ne bi imao ništa protiv da i sam krene tim putem.

"On je sada doživotni predsjednik...Vidite, uspio je u tome. Mislim da je to sjajno. Možda ćemo morati da i mi to probamo jednog dana", rekao je Tramp u subotu u komentaru iza zatvorenih vrata na republikanskom donatorskom skupu na Floridi, prenosi danas CNN, koji je došao do snimka njegovog govora.

Portparol kineskog Nacionalnog narodnog kongresa, Džang Jesui, objasnio je danas plan Pekinga o odbacivanju vremenskog ograničenja predsjedničkog mandata i omogućavanju Si Ðinpingu da vlada beskonačno, kao način da se obezbijedi ujedinjenje tri predsjednikove glavne liderske pozicije, navodi AP.

Ustavni amandman, kojim se uvodi ta promjena, usmjeren je samo na usklađivanje funkcije predsjednika s propisima o drugim položajima Si Ðinpinga - na čelu vladajuće Komunističke partije i vojne komisije koja kontroliše oružane snage, rekao je Džang na konferenciji za novinare.

"Ovaj potez vodi ka učvršćivanju autoriteta Centralnog komiteta Komunističke partije na čelu sa Si Ðinpingom, kao i ka ujedinjenom rukovodstvu, i pogodovaće sistemu državnog liderstva", objasnio je Džang.

On nije komentarisao mogućnost doživotnog mandata Si Ðinpinga.

Ovogodišnje zasjedanje kineskog parlamenta, koje počinje sutra uz učešće 3.000 delegata, biće u sijenci iznenadne odluke vladajuće Komunističke partije da objavi plan o okončanju ograničenja izbora predsednika na dva mandata, ocjenjuje američka agencija.

To znači da bi Si, koji je već najmoćniji kineski lider u proteklim decenijama, mogao da doživotno vlada Kinom, zaključuje AP.