Tramp dao prvi intervju nakon atentata: Napisao sam brutalan govor, htio sam divljati, ali neću

Bivši američki predsjednik i aktualni republikanski kandidat za predsjednika SAD-a Donald Tramp dao je prvi intervju nakon pokušaja atentata na njega.

Razgovarao je sa Salenom Zito iz The Washington Examinera, koja je bila prisutna na skupu u Pensilvaniji, gdje je napadač Tomas Metju Ktuks pucao na Trampa (i ubio učesnika skupa) prije nego što ga je ubila tajna služba.

U svom prvom intervjuu za medije nakon atentata, Tramp je za The Examiner rekao da je promijenio svoj konvencijski govor kako bi se fokusirao na poruku "jedinstva", umjesto na kritikovanje Džoa Bajdena.

"Govor koji sam namjeravao održati u četvrtak bio bi impresivan. Bio bi brutalan. Mislim da bi bilo jako loše kada bih nakon svega počeo divljati o tome kako su svi užasni, koliko su pokvareni. Sada imam govor koji ujedinjuje", rekao je Tramp. "Da se ovo nije dogodilo, to bi bio jedan od najnevjerojatnijih govora. Iskreno, sada će to biti potpuno drugačiji govor", dodao je on.

"Ovo je prilika da ujedinim cijelu zemlju, čak i cijeli svijet. Govor će biti puno drugačiji, puno drugačiji nego što bi bio prije dva dana", dodao je, prenosi Index.hr.

"Okrenuo sam glavu. To mi je spasilo život"

Tramp je rekao da ga je metak okrznuo na subotnjem skupu kada je pogledao udesno kako bi pogledao isječak videa koji je pušten na ekranu.

"Gotovo nikad ne mičem oči s publike na skupovima. Rijetko skrećem pogled s gomile i to je bio potez koji mi je vjerovatno spasio život. Da nisam to učinio u tom trenutku, pa danas ne bismo razgovarali, zar ne?" rekao je.

Trampa su takođe pitali o trenutku kada je podigao šaku i vikao "borba". Rekao je da je htio uvjeriti prisutne da je dobro i da "Amerika ide dalje".

"Energija koja je dolazila od ljudi tamo u tom trenutku - samo su stajali; teško je opisati kakav je to osjećaj, ali znao sam da cijeli svijet gleda", rekao je. "Znao sam da će istorija suditi o tome i znao sam da im moram dati do znanja da sam dobro."

CNN je naveo da je Tramp juče bio podvrgnut preventivnom CT-u nakon pucnjave. Predsjednik SAD Džo Bajden dvaput se obratio naciji, pozivajući na jedinstvo i osuđujući pucnjavu.

"Želim vam večeras govoriti o potrebi da spustimo temperaturu u našoj politici i zapamtite, iako se možda ne slažemo, mi nismo neprijatelji. Mi smo komšije, mi smo prijatelji, saradnici, građani. I što je najvažnije, mi smo Amerikanci. Moramo stati zajedno", poručio je Bajden.

