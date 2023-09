Tramp dijelio besplatne pizze, a onda je zapeo za atraktivnu plavušu (VIDEO)

NJUJORK - Donald Tramp odvojio je dragocjeno vrijeme usred svoje predizborne kampanje kako bi podijelio pizzu svojim pristašama i čak se potpisao na majicu jedne entuzijastične obožavateljke.

Tramp je snimljen kako dijeli pizzu oduševljenim obožavateljima u Kathy‘s Treehouse Pub & Eatery u Bettendorfu, a oni su pak skandirali ‘Želimo Trampa‘.

Video je podijeljen na X-u, a u lokalu se okupilo više od stotinu ljudi, navodi Jutarnji.hr.

Dobro raspoloženi Tramp dijelio je besplatnu hranu, a može ga se čuti kako jednom oduševljenom pristaši govori ‘Uzmi, čovječe‘,

Osim što je razdraganoj masi dijelio pizze, Trump je stigao usrećiti i jednu entuzijastičnu konobaricu.

Naime, njoj se potpisao na gornji dio majice, a zatim i na podlakticu, dok je ona od veselja isplazila jezik.

"Tako smo počašćeni što ste ovdje, hvala vam puno. Volimo te. Moj tata je tvoj obožavatelj broj jedan kao i svi mi", uzvratila mu je atraktivna plavuša.

Inače, ovo nije prvi put da je Tramp došao u neki restoran i obratio se svojim pristalicama.

U travnju je svratio u lokalnu pizzeriju nakon dugog govora u Fort Myersu gdje je pitao fanove žele li uživati u komadu koji je već zagrizao.

Bivši predsjednik također je posjetio i kultni kubanski restoran Versailles nakon pojavljivanja na federalnom sudu u Miamiju u lipnju te se tamo također ponudio kupiti obrok svima koji su se tamo zatekli.

‼️WATCH: Donald Trump signed an enthusiastic woman’s chest and arm at a pizza parlor in Iowa today. pic.twitter.com/AYGUzKFMol