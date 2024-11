Tramp i Bajden se sastali u Bijeloj kući: "Politika je teška, nije to baš lijep svijet..."

Predsjednik SAD Džozef Bajden i novoizabrani predsjednik Donald Tramp sastali su se danas u Bijeloj Kući u okviru početka procesa primopedaje vlasti, prenio je CBS.

Bajden je rekao Trampu da se raduje "glatkoj tranziciji" u januaru dodavši da će osigurati da se njegov prethodnik i nasljednik smjesti u Bijelu kuću.

“Politika je teška, i u mnogo slučajeva, nije to baš lijep svijet, ali danas to jeste lijep svijet i veoma to cijenim'', rekao je Tramp, prenosi Tanjug.

Pozdravljajući Trampa, Bajden ga je nazvao ''novoizabranim predsjednikom i bivšim predsjednikom'', a zatim su se rukovali.

Trampova supruga i buduća prva dama SAD prethodno je saopštila da se neće sastati sa sadašnjom prvom damom Džil Bajden, iako se dvije prve dame tradicionalnu sastaju, prenosi CNN.

