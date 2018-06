Tramp i Kim ispisali novu stranicu istorije

SINGAPUR - Sastankom i rukovanjem u Singapuru, američki predsjednik Donald Tramp i sjevernokorejski lider Kim Džong Un ispisali su novu stranicu istorije.

Tramp je postao prvi aktuelni lider SAD, koji se sastao sa sjevernokorejskim liderom.

Rukovanje dvojice lidera promijenilo je tok istorije, ocjenjuje BBC.

Bijela kuća je navela da je "tet-a-tet" sastanak Tramp i Kim trajao 38 minuta.

Ukoliko se u obzir uzme vrijeme koje je potrebno za prevođenje, to je prilično kratko, ocijenio je BBC.

Tramp i Kim su 20-ak minuta kasnije nego je predviđeno protokolom sjeli za sto. Dok su sjedali Tramp se našalio s fotografima kazavši im da ih slikaju tako da izgledaju zgodni i mršavi.

