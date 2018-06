Tramp i Kim potpisali "opširnu" deklaraciju: Svijet će vidjeti veliku promjenu

SINGAPUR - Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp i Sjeverne Koreje, Kim Džong Un, nakon radnog ručka na istorijskom sastanku, potpisali su deklaraciju koju je Tramp nazvao "opširnom".

Još uvijek nije poznat sadržaj deklaracije, ali se očekuje njeno objavljivanje u roku od sat vremena.

Kim je uoči potpisivanja rekao kako će "svijet vidjeti veliku promjenu", pa dodao:

"Odlučili smo ostaviti istoriju za sobom. Nije bilo lako doći do ove tačke", rekao je Kim.

