Tramp ignorisao upozorenja obavještajaca o korona virusu

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp ignorisao je upozorenja američkih obavještajnih službi o prijetnji pandemije korona virusa od prije nekoliko mjeseci, piše Vašington post.

Pripadnik obavještajne službe i nekoliko članova Trampove administraicje, koji su željeli da ostanu anonimni, rekli su za taj list da je američki predsjednik umanjio prijetnju Kovida-19, uprkos rastućoj zabrinutosti saradnika i članova svog kabineta u januaru i februaru.

U tekstu se ističe da je CIA vrlo brzo nakon što je virus počeo da se širi Kinom, upozorila da je riječ o potencijalnoj pandemiji, ali da je Tramp u startu odbacivao takve teorije nazvavši ih pretjerivanjem.

CIA je od prvog dana motrila situaciju s virusom u Kini i upozoravala da tamošnja vlast zataškava stvarnu sliku koja je vrlo ozbiljna, navodi Vašington post i dodaje da obavještajci nisu predvidjeli kada bi virus mogao da pogodi SAD, ni šta bi trebalo učiniti u tom slučaju, ali da su na vrijeme obavijestili sve ključne ljude u američkoj vladi.

"Donald Trump ovo možda nije očekivao, ali jako mnogo ljudi oko njega jeste. Međutim, nisu mogli da ga nagovore da nešto preduzme. Upalile su se sve moguće crvene lampice", rekao je neimenovani izvor iz obavještajnih krugova.

U tekstu se kaže da je Tramp prvi sastanak sa saradnicima o ovom održao 18. januara.

Navodi se da je savjetnik za zdravstvo Aleks Azar pokušao da mu objasniti šta bi moglo da se dogodi, ali da ga je Tramp u jednom trenutku prekinuo i pitao kad će se nastaviti prodaja električnih cigareta.

Izvori Vašington posta tvrde da su se sastanci Trampovog kabineta o koronavi virusu redovno održavali do kraja januara, ali da on to nije shvatao ozbiljno.

Čak i nakon što se korona virus pojavio na teritoriju SAD i postao ozbiljna opasnost, Trump se na povratku iz Indije požalio da Nensi Mesonije iz centra za prevenciju zaraznih bolesti nepotrebno širi paniku izjavom da će virus promijeniti način života Amerikanaca.

Trampu je najviše smetalo što to odbija potencijalne investitore, navodi vašingtonski list.