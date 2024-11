Tramp imenovao "cara granice": Ko je Tom Homan?

Novoizabrani predsjednik Amerike Donald Tramp, saopštio je u nedjelju da će Tom Homan, koji je bio v.d. direktora za imigracionu i carinsku službu (ICE) u njegovoj prošloj administraciji, sada biti zadužen za državne granice.

"Zadovoljstvo mi je da najavima da će se bivši direktor ICE, stub u graničnoj kontroli Tom Homan, pridružiti administraciji, i biti zadužen za granice naše nacije, Car granice, uključujući, ali ne ograničavajući se na, južnu i sjevernu granicu, svu pomorsku i vazdušnu bezbjednost", napisao je je Tramp u postu na svojoj društvenoj mreži Truth Social kasno u nedjelju.

Novoizabrani predsjednik je rekao da "ne postoji niko bolji u vođenju i kontroli naših granica" i da će Homan biti "zadužen za deportaciju svih ilegalnih migranata u zemlju njihovog porijekla".

Bivši v.d. ICE-a je doprinio razvoju "Projekta 2025", konzervativni plan za narednog republikanskog predsjednika, od kojeg se Tramp distancirao tokom kampanje.

Homan je danas rekao kako planira da rješava pitanje ilegalnih migracija.

"Operacije na terenu moraju da se izvedu. Gdje nalazimo najviše žrtava trgovine seksualnim uslugama i trgovine prinudnim radom? Na radnim mjestima", rekao je Homan.

Homan je izrazio prezir prema gradovima utočištima, čije jurisdikcije imaju politike osmišljene tako da ograniče saradnju sa ili učešće u federalnim akcijama suzbijanja imigracije. On je rekao da se nada da će lokalna policija u ovim gradovima sarađivati sa dolazećom administracijom, ali je ukazao na Trampovu istoriju korišćenja Ministarstva pravde za sprovođenje svoje imigracione politike.

"Gradovi utočišta su utočišta za kriminalce", rekao je Homan za Fox News.

Imigracija je bila kamen temeljac Trampove kampanje 2024. i on je više puta obećavao da će deportovati milione imigranata bez dokumenata.

U nedavnom intervjuu na CBS-u, Homan je tvrdio da bi "porodice mogle biti deportovane zajedno" kada su ga pitali o Trampovom obećanju da će izvršiti masovne deportacije odmah po stupanju na funkciju. On je takođe tvrdio da će taj napor biti ciljan, iako tačni planovi o tome kako će se to sprovesti - i koliko će koštati - ostaje da se vidi.

"Neće to biti masovno čišćenje naseljenih oblasti. Nećemo da zidamo koncentracione logore. Sve sam to pročitao, to je smiješno", rekao je Homan za CBS.

Da je Homan uticajan u Trampovoj orbiti govori i to što je imao riječ na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u julu.

"Imam poruku za milione ilegalaca koje je Džo Bajden pustio u našu zemlju kršeći savezni zakon: Bolje da počnete da se pakujete odmah“, rekao je Homan sa bine u Milvokiju.

Tom Homan je služio kao "javno lice" u agresivnim naporima prve Trampove administracije da pojača imigracionu primjenu prije nego što se povukao 2018. On je privremeno obavljao tu ulogu od početka Trampove administracije, uprkos tome što mu Senat nikada nije potvrdio poziciju, pošto je već bio zamjenik u redu za istu.

Homan bi često uzimao mikrofon u ruke, čak i na brifinzima u Belok kući, da bi odbranio to što njegovi agenti hapse imigrante bez papira i da bi pozivao na još strožiju primjenu. U jednom trenutku je rekao Kongresu da bi imigranti bez dokumenata "trebalo da se plaše".

Homan je nadgledao sistem imigracije koji je dostigao rekordan broj djece imigranata u pritvoru. U septembru 2017., Homan je na jednom javnom događaju rekao da će njegova agencija uhapsiti ljude bez dokumenata koji su se javili da brinu o djeci, što su prethodne administracije izbjegavale.

"Ne možete da se krijete u sjenkama", rekao je Homan u Vašingtonu na jednom događaju gdje se raspravljalo o bezbjednosti granice, dodajući da roditelji treba da budu "rame uz rame" sa svojom djecom u sudu.

"Mi ćemo pokrenuti imigracione postupke protiv roditelja, to je minimum. Je l' to surovo? Mislim da nije", rekao je Tom Homan, prenosi Telegraf.

