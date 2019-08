"Tramp imigracionom politikom pokušava da deportuje Melaniju"

VAŠINGTON - Voditelj američkog "Dejli šoua" Trevor Noa smatra da predsjednik Donald Tramp pokušava da svojom imigracionom politikom deportuje – svoju ženu Melaniju.

"Zvuči ludo, ali je jasno da već duže vrijeme postoji spor – Melanija kao prvo jedva da živi u Bijeloj kući i možda je među njima došlo do tenzije kad je Tramp navodno imao aferu sa porno zvijezdom i platio joj da ćuti a onda čitava zemlja to otkrila", naveo je Noa, prenio je "Gardijan".

On je ukazao da bi to bili uobičajeni problem u vezi da nije Trampove imigracione politike, gdje je Noa uočio patern – svi potezi predsjednika kao da su imali na meti prvu damu Sjedinjenih Američkih Država. Noa je nabrojao nekoliko Trampovih poteza usmjerenih na imigrante koji se takođe mogu primijeniti na Melaniju, koja je porijeklom iz Slovenije.

Kako je ukazao voditelj, Tramp je na brojnim skupovima kukao protiv onih koji ilegalno rade u SAD.

"Svi pretpostavljaju da je zato što je on rasista priča o Meksikancima. Ali, on u stvari priča o Melaniji", rekao je Noa.

Prva dama, kako navodi AP, nikada nije dobila ispravnu vizu za svoj manekenski posao u SAD. Melanija je 2001. dobila takozvanu "Ajnštajnovu vizu", obično rezervisanu za istraživače, sportiste ili umjetnike.

Njeno osoblje je obećalo na konferenciji za štampu 2016. da će srediti taj spor, ali to se nikada nije dogodilo.

"Da budemo fer, prošlo je svega tri godine od tog obećanja", našalio se Noa.

On je ukazao da se Tramp takođe okomio na imigrante koji dolaze u zemlju preko specijalnih radnih viza.

"Ponovo, ljudi pretpostavljaju da on govori o indijskim programerima u Silicijumskoj dolini. Ali, ako pratite tragove shvatićete da on 'udara' po svojoj ženi", dodao je Noa.

Predsjednik Amerike je obećao i da će okončati takozvanu lančanu imigraciju, program koji omogućava rođacima da žive sa legalnim migrantima u SAD, iako je to pravilo omogućilo Melanijim roditeljima da dođu do američkog državljanstva.

"To je ono što Tramp pokušava da uradi. On hoće da pretvori svoju zakonitu rodbinu u nezakonitu", zaključio je on.

(Blic.rs)