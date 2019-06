Tramp ipak odustao do masovnih deportacija, dao novi rok

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na Twitteru da je "na zahtjev demokrata" odložio masovne deportacije ilegalnih migranata, planirane za sutra, i dao rok od dvije j demokratama i republikancima u Kongresu da se dogovore oko rješenja problema na južnoj granici SAD, inače će on narediti početak deportacija.

"Na zahtjev demokrata odložio sam proces uklanjanja ilegalnih migranata (deportaciju) na dve nedelje, kako bih vidio da li demokrate i republikanci mogu da sjednu i zajedno iznađu rešenje za probleme oko azila i rupa na južnoj granici. Ukoliko ne budu mogli, deportacije počinju!", tvitovao je Tramp, iz čije poruke nije jasno da li je mislio na pravne rupe u zakonu ili bukvalne rupe u ogradi prema Meksiku.

"Glas Amerike" je prenio da je Tramp prethodno naredio nadležnim službama da sprovedu masovnu deportaciju migranata kojima je naloženo da napuste zemlju, objavili su američki mediji koji su najavljivali da bi ta akcija trebalo da počne sutra.

Navođeno je da je Tramp na Twitteru napisao da će biti deportovani oni imigranti kojima je već dostavljeno rješenje da moraju da napuste SAD.

"Vašington" post piše da će ta operacija obuhvatiti oko 2.000 porodica u velikim gradovima poput Hjustona, Čikaga, Majamija i Los Anđelesa.

"Majami herald" navodi da će biti deportovani i migranti koji su u Atlanti, Baltimoru, Denveru, Nju Orleansu, Njujorku i San Francisku.

Tramp je na Twitter ranije naveo da će "milioni ilegalnih imigranata" biti deportovani iz SAD, a u najnovijem twittu je pojasnio da će biti deportovani oni kojima je već naloženo da napuste zemlju.

"To znači da bježe od organa reda i sudova. Riječ je o ljudima koji treba da se vrate u svoje zemlje i koji su prekršili zakon time što su došli i što su ostali ovdje", napisao je Tramp na ovoj društvenoj mreži.

"Vašington post" navodi da se u Bijeloj kući krajem nedelje raspravljalo o opsegu operacije.

Vršilac dužnosti sekretara za unutrašnju bezbednost Kevin Mekalinen upozorio je da tokom hapšenja imigranata postoji rizik od razdvajanja dece od roditelja, ali je vršilac dužnosti Službe za zaštitu granice i carine Mark Morgan kazao da "porodice ne mogu biti izuzete iz primene imigracionog zakona i da zakon mora biti primjenjivan jednako".

Morgan je pozvao porodice koje imaju naređenje o deportaciiji da se same predaju imigracionim službama.

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start!