Tramp izazvao ogorčenost antimuslimanskim snimcima na Twitteru

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp je na svom Twitter profilu objavio tri zapaljiva antimuslimanska snimka koje je postavila britanska desničarska grupa, javlja BBC.

U svojim objavama Tramp je retvitovao snimke koje prenosi Džejda Fransen, zamjenica lidera grupe "Britain First", a na kojima se navodno prikazuju napadi muslimanskih migranata.

Desničarsku organizaciju čine članovi radikalne stranke BNP.

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP