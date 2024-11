Tramp izbore pratio u svojoj vili na Foloridi, društvo mu pravio Mask (FOTO)

PALM BIČ - Donald Tramp, sada već novoizabrani predsjednik SAD, izborne rezultate za Bijelu kuću pratio je u odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi, a društvo su mu pravili milijarder Elon Mask i Dani Vajt, šef najjače MMA organizacije na svijetu UFC.

Njih trojica uslikani su u jednom restoranu u Trampovom odmaralištu na Floridi, a Mask i Vajt ranije su pružali nesebičnu podršku Trampu koji je sve bliži pobjedi..

President Trump with Elon Musk and Dana White at Mar-a-Lago #USElection2024 #Trump2024 pic.twitter.com/WrATNNy8sO