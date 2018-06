Tramp izdao naredbu o spajanju razdvojenih porodica

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je tokom sastanka predsjedničkog kabineta u Bijeloj kući da je izdao naredbu vladinim agencijama da ponovo spoje članove imigrantskih porodica koji su razdvojeni nakon što su ilegalno ušli iz Meksika u SAD.

"Vašington post" je ranije danas javio da će administracija američkog predsjednika obustaviti gonjenje imigranata koji sa djecom ilegalno prelaze granicu Meksika i SAD, dok vlasti ne dobiju resurse koji su potrebni za držanje ilegalnih imigranata u pritvoru.

Tramp je juče potpisao izvršnu odredbu o imigraciji kojom bi trebalo da bude okončano razdvajanje porodica imigranata koji ilegalno prelaze granicu sa Meksikom.

"Riječ je o tome da zadržimo porodice zajedno, a da, u isto vrijeme, imamo veoma zaštićenu granicu. Želimo bezbjednost u zemlji. Imaćemo to, a u isto vrijeme, želimo i da pokažemo saosjećanje. Uskoro ću potpisati nešto što će to i omogućiti ", rekao je Tramp juče novinarima u Vašingtonu.

My Administration is acting swiftly to address the illegal immigration crisis on the Southern Border. Loopholes in our immigration laws all supported by extremist open border Democrats...and that's what they are - they're extremist open border Democrats.... pic.twitter.com/F73I5gu0Q5