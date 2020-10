Tramp izlazi iz bolnice: Osjećam se bolje nego prije 20 godina

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na svom Twitter nalogu da napušta bolnicu.

"Napuštam Volter Rid bolnicu danas. Osjećam se veoma dobro! Ni plašite se kovida. Ne dozvolite da upravlja vašim životom. Razvili smo, pod Trampovom administracijom, neke veoma sjajne lekove. Osjećam se bolje nego prije 20 godina", poruka je kojom se Tramp obratio javnosti.

Pored toga, imao je poruku i povodom nezadovoljstva dijela medija i javnosti u SAD zbog nedavnog izlaska iz bolnice da pozdravi okupljene građane.

"Da nisam, rekli bi da sam nepristojan".

(B92.net)

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!