Tramp izljubio suprugu Melaniju (FOTO, VIDEO)

Donald Tramp slavi pobjedu na izborima za 47. predsjednika SAD.

Republikanski kandidat je na bini na kojoj je proglasio pobjedu izljubio suprugu Melaniju, koja je, podsjetimo, porijeklom iz Slovenije.

