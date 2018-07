Tramp iznio ultimatum NATO iza zatvorenih vrata

BRISEL - Američki predsjednik Donald Tramp iznio je saveznicima u NATO na sastanku iza zatvorenih vrata da vlade država članica Alijanse moraju da povećaju davanja na odbranu na dva odsto BDP do januara naredne godine ili će SAD krenuti svojim putem, saznaje Rojters iz dva izvora za koje navodi da su upoznati sa detaljima tih razgovora.

Navodi se da je ultimatum iznijet na sesiji održanoj u okviru samita NATO.

"On je kazao da oni moraju da povećaju davanja do januara 2019. ili će Sjedinjene Države tim putem krenuti same", rekao je jedan od izvora.

Oba izvora su navela da Tramp "ipak nije direktno prijetio da će se formalno povući iz NATO".

Tramp je po okončanju dvodnevnog samita NATO u Briselu izjavio da je "veoma stabilni genije" i proglasio sopstvenu pobjedu na samitu.

"Veoma sam doslijedan, ja sam veoma stabilni genije", poručio je Tramp.

Rojters navodi da je američki predsjednik proglašenje pobjede obrazložio time da su saveznici u NATO značajno povećali posvećenost davanjima za odbranu nakon što je on tiradom nad evropskim liderima isprovocirao održavanje vanredne sesije u okviru samita.

"Rekao sam ljudima da bih bio veoma nezadovoljan ukoliko se oni ne bi držali obaveza. Stavio sam im do znanja da sam veoma nezadovoljan. Sve se na kraju sklopilo. Bilo je nezgodno neko kratko vrijeme", kazao je Tramp.