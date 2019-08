Tramp je ljut na Melaniju, bacila je pogled na drugog

Masovna zabava na društvenim mrežama - fotografija na kojoj se vidi kako prva dama SAD pohotno gleda u zgodnog kanadskog premijera Džastina Trudoa. I nemilosrdan stisak Donalda Trampa... Čak su se i stručnjaci oglasili.

Fotografija sa Samita G17 u Francuskoj potpuno je obuzela društvene mreže.

Prva dama SAD Melanija Tramp uslikana je kako "guta očima" zgodnog kanadskog premijera Džastina Trudoa, dok joj suprug, predsjednik SAD Donald Tramp, čvrsto stiska ruku i pravi grimasu.

Ova fotografija bila je povod mnogima na društvenim mrežama da zbijaju razne šale, tipa: "Melanija izgleda planira da prebjegne u Kanadu" ili "Pronađite nekoga da vas gleda kao Melanija Džastina".

People in relationships around the world seeing the photo of Melania and Canada's Justin Trudeau are commenting to their partners: I wish you would look at me the way Melania looks at Justin! #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/PnY6kueiAQ