Tramp kritkovao Mej, neće imati posla sa britanskim ambasadorom u SAD

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da "neće više imati posla" sa britanskim ambasadorom u SAD Kimom Derokom koji je, kako su prenijeli mediji, ocijenio da je Trampova administracija disfunkcionalna, nespretna i nesposobna.

"Ne poznajem ambasadora, ali o njemu ne misle dobro u SAD niti im se on sviđa. Nećemo više da imamo posla sa njim", naveo je Tramp u ponedjeljak na Tviteru.

On je, u okviru iste objave, kritikovao britansku premijerku Terezu Mej, navodeći da je dobra vijest za Veliku Britaniju što će uskoro imati novog premijera.

Tramp je naglasio da je uživao u posjeti toj zemlji prošlog mjeseca, ali da ga je najviše impresionirala britanska kraljica Elizabeta Druga.

"Bio sam veoma kritičan o načinu na koji su Velika Britanija i premijerka Tereza Mej rukovale Bregzitom. Kakav nered su ona i njeni predstavnici napravili. Rekao sam joj kako bi to trebalo da bude urađeno, ali je ona odlučila da ide drugim putem", naveo je Tramp.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well....