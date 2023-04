Tramp misli da Bajden neće po drugi put biti predsjednik SAD

PALM BIČ - Bivši američki predsjednik Donald Tramp reagovao je danas na najavu Džoa Bajdena da će se kandidovati za drugi predsjednički mandat, rekavši da ne vidi kako je tako nešto moguće.

"Nešto tu nije u redu. Vidio sam njegov odgovor na televiziji. Bio je to dugačak odgovor o jajima i ovom i onom, ali mislim da on to ne može", rekao je Tramp za Foks njuz.

"Tramp (76) dugo ismijava Bajdena (80) zbog njegovih godina, ukazujući na to kao na jedan od razloga zašto je upravo on trebalo da bude reizabran za predsjednika 2020. godine, a ne kandidat Demokratske stranke", piše "Hil".

Bivši predsjednik Sjedinjenih Država bio je najstariji predsjednik koji je inaugurisan prije nego što je Bajden preuzeo tu funkciju.

Prije nekoliko mjeseci je pokrenuo kampanju za predsjedničke izbore 2024. godine, dok Bajden najavljuje da će se kandidovati, ali još nije zvanično pokrenuo kampanju za reizbor.