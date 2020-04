Tramp mornarici: Uništite svaki iranski brod koji vas ugrozi

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp dao je instrukcije američkoj mornarici da uništi svaki iranski brod koji ih ugrozi.

On je ovo objavio i na Tviteru, nakon sukoba u Persijskom zalivu, prenosi Raša tudej.

Nedjelju dana ranije američka mornarica optužila je Revolucionarnu gardu Irana za opasne i provokativne akcije.

Peta flota objavila je kasnije video-snimak susreta u kome je prikazan veći broj iranskih plovila koja kruže oko američkog broda.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.