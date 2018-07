Tramp na jednu, svi ostali na drugu stranu

BRISEL -- U Briselu je u toku samit NATO članica, a ponovo je jedna fotografija, na kojoj su mnogi državnici, obilježila cijeli događaj.

U glavnoj ulozi američki predsjednik Donald Tramp.

Mnogi korisnici društvenih mreža zapazili su da Tramp na jednoj od grupnih fotografija sa ostalim zvaničnicima ne gleda u istom pravcu gdje i oni.

Dok njemačka kancelarka Angela Merkel, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, britanska premijerka Tereza Mej, francuski predsjednik Emanuel Makron gledaju, kako se čini u nebo, okrenuti na jednu stranu, Tramp je okrenut na drugu.

Jedan od korisnika Tvitera napisao je da fotografija predstavlja “savršenu metaforu“.

“Donald Tramp očigledno vidi svijet na pogrešan način u odnosu na druge NATO lidere“, napisao je on.

This photo is the perfect metaphor. Donald Trump clearly sees the world the wrong way when compared to other NATO leaders. Is it because he’s a moron, because Putin tells him to or a mixture of both? pic.twitter.com/RRGCN0Hw70