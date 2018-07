Tramp na partiji golfa: Demonstranti skandirali, on im mahao

TURNBERI - Predsjednik SAD Donald Tramp danas je igrao golf na terenu koji posjeduje na zapadnoj obali Škotske, uoči odlaska u Finsku na samit sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Reuters navodi da bi ovaj samit mogao da prođe pod sjenkom optužbi o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine.

Agencija navodi da je Tramp tokom partije golfa nosio bejzbol kapu sa natpisom "SAD" i u jednom trenutku je počeo da maše desetinama demonstranata koji su, okupljeni na svega nekoliko stotina metara od plaže koja se nalazi iza Trampovog terena u Turnberiju, skandirali "Ne Tramp!".

Rojters navodi da je izgleda Tramp kazao nešto demonstrantima na šta oni uzvratili uzvicima negodovanja.

Navodi se da je Tramp u poruci na Twitteru golf opisao kao svoju "osnovnu formu vježbanja".

"Vrijeme je divno, a ovo mjesto je nevjerovatno! Sutra idem u Helsinki da bi se u ponedjeljak sastao sa Vladimirom Putinom", poručio je predsjednik SAD na društvenoj mreži.

So funny! I just checked out Fake News CNN, for the first time in a long time (they are dying in the ratings), to see if they covered my takedown yesterday of Jim Acosta (actually a nice guy). They didn’t! But they did say I already lost in my meeting with Putin. Fake News......