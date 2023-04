Tramp nadmašio suparnika iz redova Republikanaca

VAŠINGTON - Bivši predsjednik Amerike, Donald Tramp nadmašio suparnika, guvernera Floride Rona DeSantisa za 21 bod u hipotetskim novim predizborima republikanske stranke u Južnoj Karolini, jednoj od prvih država koja je glasala na predizborima republikanaca.

Anketa Univerziteta Vintrop pokazala je da Tramp vodi potencijalno republikansko polje s 41 odsto registrovanih republikanaca koji ga podržavaju, a slijedi ga DeSantis s 20 odsto.

Bivša guvernerka Južne Karoline Niki Hali, koja je takođe bila ambasadorka u Ujedinjenim nacijama tokom Trampove administracije, našla se na tijesnom trećem mjestu s 18 odsto, dok je senator Tim Skot slijedi sa sedam odsto.

Objava ankete dolazi nakon što je Skot u srijedu objavio da pokreće predsjedničko istraživačko vijeće kako bi mu se omogućilo prikupljanje novca za kampanju i potencijalni pomak prema službenoj kandidaturi. Ove sedmice planira posjetiti prve primarne države Ajovu, Nju Hempšir i Južnu Karolinu.

Ali Skot i drugi republikanci i dalje su zaostajali za Trampom u anketi, s velikom razlikom.

