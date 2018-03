Tramp najavio porez na automobile iz EU

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je da će oporezovati uvoz automobila iz EU.

Tramp je napisao na društvenoj mreži "Twitter" da druge zemlje godinama koriste Ameriku zbog "veoma glupih" trgovinskih dogovora.

"Ukoliko EU želi da dalje uvećava svoje velike carine i prepreke za američke kompanije koje posluju u Evropi, onda će Vašington jednostavno uvesti porez na njihove automobile koji slobodno pristižu u Ameriku", naveo je Tramp.

On ističe da to čini nemogućom prodaju američkih automobila i ostale robe. "To je veliki trgovinski disbalans", tvrdi Tramp.

Spor oko trgovine počeo je 1. marta kada je Tramp najavio uvođenje većih carina na čelik i aluminijum.

Njegove izjave izazvale su krute odgovore trgovinskih partnera SAD i kritike iz Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske trgovinske organizacije.

Prema pojedinim izvještajima, ministri trgovine iz EU razmatraju uvođenje 25 odsto tarifa na oko 3,5 milijardi uvoza iz SAD, nakon Trampovog prijedloga za 25 odsto carina na uvoz čelika i deset odsto na alumunijum.